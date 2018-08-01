Огнестрельное оружие обнаружено среди личных вещей гражданина, пересекавшего КПВВ "Станица Луганская". Об этом пишет пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, в КПВВ "Станица Луганская" пограничники Лисичанского отряда с помощью служебной собаки среди личных вещей гражданина Украины, который направлялся на контролируемую территорию, обнаружили помповое охотничье ружье.

Мужчина и оружие переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейших процессуальных действий.