На КПВВ "Станица Луганская" задержали мужчину с ружьемВчера, 12:22
Огнестрельное оружие обнаружено среди личных вещей гражданина, пересекавшего КПВВ "Станица Луганская". Об этом пишет пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Так, в КПВВ "Станица Луганская" пограничники Лисичанского отряда с помощью служебной собаки среди личных вещей гражданина Украины, который направлялся на контролируемую территорию, обнаружили помповое охотничье ружье.
Мужчина и оружие переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейших процессуальных действий.