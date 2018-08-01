Штаб ООС: Дипломатам рассказали о российских военных на Донбассе

Вчера в Краматорске Донецкой области делегация украинских дипломатов встретилась с командующим операции Объединенных сил Сергеем Наевым. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что украинский послам было сообщено о «составе и организационной структуре российских оккупационных войск», находящихся на временно неподконтрольных правительству территориях Донбасса.

«Дипломаты ознакомились с данным разведки, в частности, тем, что руководящие должности в первом и втором армейских корпусах [«ДНР»/«ЛНР»] 8-й Армии Южного военного округа ВС РФ занимают кадровые российские офицеры. Также были приведены факты обстрелов населенных пунктов и жертв среди мирного населения на территории, подконтрольной Вооруженным Силам Украины», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, во время вчерашнего визита в Авдеевку встречу с украинскими дипломатами за закрытыми дверями провел президент Петр Порошенко. По словам главы Донецкой облгосадминистрации Александра Куця, Порошенко поставил послам задачу «усилить работу службы в части информирования мира о том, что происходит в Украине, активно искать возможности для реабилитации за рубежом украинских военных и гражданских, пострадавших от российской вооруженной агрессии».