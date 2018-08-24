Порошенко подписал изменения в закон об особенностях государственной политики на оккупированном Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко, который сейчас находиться в прифронтовой части Донецкой области, подписал Закон Украины "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", - сообщает "ОстроВ"

Данный закон, по словам президента, обеспечивает и гарантирует защиту украинских военных. "Я убежден, что это тот путь, которым мы движемся в очень правильном направлении", - отметил он.

Закон был подписан в прифронтовой Авдеевке в присутствии бойцов ООС, начальника Генерального штаба Виктора Муженко и командующего Операцией объединенных сил Сергея Наева

Закон вносит изменения в ряд законов Украины. Так, например, участникам мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях предоставляется право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников антитеррористической операции (АТО).

Законом также оговариваются гарантии обеспечения надлежащего уровня социальной защиты различных категорий граждан.