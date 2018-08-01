ЕСПЧ обязал РФ сообщить о состоянии здоровья 4 украинских политзаключенных

Правительство РФ должно проинформировать Европейский суд по правам человека о состоянии здоровья украинских политзаключенных Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку и Сергея Литвинова, а также предоставлении им медицинского обслуживания. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«ЕСПЧ очень быстро отреагировал на запрос от правительства Украины о состоянии здоровья украинских политзаключенных… Решение ЕСПЧ: РФ должна до 5 сентября предоставить информацию о состоянии здоровья этих политзаключенных, о том, какое медицинское обслуживание им предоставлялось и предоставляется ли такое обслуживание сейчас», - отметил министр, сообщает 112 Украина.

Петренко также добавил, что согласно решению ЕСПЧ РФ должна предоставлять информацию о политических узниках, в доступе к которым она отказывала украинским консулам, обмудсмену, другим представителям украинского государства и активистам.