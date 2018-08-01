Министр иностранных дел Литвы записал видеопоздравление с годовщиной независимости Украины в Екатериновке

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс записал видеопоздравление с 27-й годовщиной независимости Украины в прифронтовом селе Екатериновка, что на Луганщине. Видео Линкявичюс опубликовал в своем Twitter.

Глава МИД Литвы записал видеопоздравление за два месяца до Дня Независимости, во время своего визита на восток Украины.

«Я здесь, чтобы отпраздновать и поздравить всех наших братьев в Украине с Днем Независимости. Это очень важно для вас, и это также очень родное, близкое для нас», – сказал Линкявичюс английском.