Министр иностранных дел Литвы записал видеопоздравление с годовщиной независимости Украины в Екатериновке

Министр иностранных дел Литвы записал видеопоздравление с годовщиной независимости Украины в ЕкатериновкеСегодня, 15:53
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс записал видеопоздравление с 27-й годовщиной независимости Украины в прифронтовом селе Екатериновка, что на Луганщине. Видео Линкявичюс опубликовал в своем Twitter.
Глава МИД Литвы записал видеопоздравление за два месяца до Дня Независимости, во время своего визита на восток Украины.
«Я здесь, чтобы отпраздновать и поздравить всех наших братьев в Украине с Днем Независимости. Это очень важно для вас, и это также очень родное, близкое для нас», – сказал Линкявичюс английском.
Также на украинском языке министр добавил: «С Днем Независимости, Украина! Слава Украине! Героям слава! Вместе к победе!».