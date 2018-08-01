Погибших и раненых боевиков после боя на Бахмутской трассе вывозили машинами

На месте длительного ожесточенного боя с пророссийскими незаконными вооруженными формированиями вблизи Бахмутской трассы, где противник понес значительные потери, нашли немало доказательств российского военного присутствия в Украине.

Об этом сообщается на официальной странице 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Айдар» в Facebook.

«Здесь, в частности, найдено советское оружие, по номерам которого можно с легкостью установить его происхождение и то, что оно никогда не находилось на украинских складах. Здесь и предметы амуниции и снаряжения российского производства последних лет, и надписи на чехлах фляг с несуществующим в украинской армии военным званием "рядовой", и еще много чего. Все это явно указывает на российский след», – говорится в сообщении.

Также представители батальона сняли видео на котором видно, как НВФ собирают и вывозят на четырех машинах своих погибших и раненых. Они опубликовали стоп-кадр, на котором красным обведены машины и места накопления погибших