Наев: Мы не дадим агрессору захватить ни одного клочка украинской земли

В день 27-й годовщины Независимости Украины командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев обратился к военнослужащим ОС.

«Мы по-особому гордимся каждым солдатом и офицером, полицейским и пограничником, гордимся работниками аппарата военно-гражданских администраций. Все мы вместе стоим на защите суверенитета и целостности нашего государства, - отметил он. - Как и многие предыдущие поколения украинцев, мы продолжаем бороться с оружием в руках за нашу независимость».

По словам командующего ОС, мы доказали, что способны эффективно противостоять агрессору, и не дали ему захватить ни одного клочка украинской земли.

«Агрессор рассчитывал, что мы не сможем вовремя сплотиться, найти силы для достойного отпора, и он ошибся - защита родной земли объединила сыновей и дочерей Украины в едином порыве, мы все полны сил и желания победить врага. Наша независимость - реализована, мы защищаем свой родной народ, отстаиваем право своих детей на счастливую мирную жизнь.

Я благодарю вас, мои боевые побратимы, за то, что вы каждый день, каждую минуту работаете ради одной цели - установление мира на украинском Донбассе. Мы на своей Богом данной земле - и мы победим!».