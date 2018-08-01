Боевики продолжают препятствовать ОБСЕ на Донбассе

Боевики продолжают препятствовать деятельности патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

Согласно отчету СММ ОБСЕ, опубликованном 23 августа 2018 года , 22 августа, боевики не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ в районах Заиченко, Стыла, Новоазовск, Старомихайловка.

Кроме того, 23 августа украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон совместно с СММ ОБСЕ была осуществлена координация и сопровождение выполнения ремонтно-восстановительных работ в Луганской и Донецкой областях.

Также представителями Миссии в очередной раз было зафиксировано тяжелое вооружение вооруженных формирований Российской Федерации, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения:

Мирное: танки - 21 единица; БМП - 82 единицы; прицепная артиллерия - 25 единиц;

Мануйловка: танки - 3 единицы;

Мирное: танки - 1 единица.