На Донбассе за сутки погибли пятеро военных

За минувшие сутки, 23 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли пятеро военных, еще семеро получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что ситуация на Донбассе остается напряженной и сопровождалась обострениями на отдельных участках. Боевики за сутки 42 раза открывали огонь по позициям украинских войск. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Луганском направлении в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

"Здесь противник интенсивно применял артиллерию и минометы, а также прибег к штурмовым действиям. Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку и остались на занимаемых позициях…За прошедшие сутки пятеро украинских защитников погибло, семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

В ночь на 24 августа боевики совершили 5 обстрелов, потерь среди ВСУ сегодня нет.