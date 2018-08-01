Правоохранители показали последствия артобстрела Врубовки (фото) Сегодня, 11:29 citynews.net.ua | Напечатать Утром 24 августа пророссийские боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по поселку Врубовка Луганской области, в результате обстрела погиб мирный житель Другие новости по теме: В Луганской области террористы обстреляли Врубовку из артиллерии - погиб ми ...Боевики нанесли артиллерийский удар по КрасногоровкеВо время обстрела Прохоровки погиб мирный жительВ Донецке в результате обстрела погиб мирный жительВ Донецке вследствие артобстрела погиб человек