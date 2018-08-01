Порошенко: Украина должна жестко защищать свои национальные интересы

Украина должна жестко защищать свои национальные интересы и окончательно разорвать узы, которые связывают с Российской империей и СССР. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время парада ко Дню независимости в Киеве, передает РБК-Украина.

В частности, Порошенко отметил, что Украина идет своим путем и, в первую очередь должна опираться на собственные силы.

"Украина должна жестко защищать свои национальные интересы. Внешняя помощь для нас все еще чрезвычайно важна, но прежде всего мы должны помочь сами себе", - заявил он.

Прошенко отметил, что Украина разрывает все узы, которые связывают ее с Российской империей и СССР.

"Сделать независимость необратимой, Украину - большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния - это главная задача нашего поколения. Это - задача общества и избранной им власти", - заявил глава государства.

Он добавил, что украинская власть полна решимости "положить конец противоестественному и неканоническом пребыванию весомой части нашей православной общины в зависимости от русской церкви".

"Вопрос Томоса об автокефалии для Православной Церкви Украины выходит далеко за пределы религиозного. Он из того же ряда, что и укрепление армии; что и защита языка; что и борьба за членство в Евросоюзе и вступление в НАТО. Это - еще один стратегический ориентир на нашем историческом пути", - отметил президент.