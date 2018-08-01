Приветствие «Слава Україні! Героям слава!» будет официальным в ВСУ

На параде в честь 27-й годовщины Дня Независимости Украины в Киеве военные впервые использовали новое приветствие украинских Вооруженных Сил «Слава Україні! - Героям слава!». Президент Петр Порошенко во время празднования Дня Независимости заявил, что такое приветствие станет официальным.

24 августа в Киеве на улице Крещатик и Майдане Независимости проводится военный парад в честь 27-й годовщины независимости Украины.

В нем принимают участие 4500 военнослужащих разных родов войск при 250 единицах техники.

По Крещатику пройдет 24 парадных расчета подразделений ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и других структур.