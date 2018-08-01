В Сербии арестовали боевика, воевавшего на Донбассе

Серб Братислав Живкович, который воевал на стороне боевиков на Донбассе, арестован по подозрению в участии в военных действиях за рубежом.

Об этом сообщает «Европейская правда»со ссылкой на Slobodna Evropa.

Представители сербского Министерства внутренних дел во исполнение предписания прокуратуры задержали Живковича, известного как лидера движения четников в Сербии, в Крушеваце «по подозрению в совершении уголовного преступления «по организации участия в войне или вооруженном конфликте в чужой стране».

Подозреваемого поместили под стражу.

Братислав Живкович – командующий сербской национал-шовинистической парамилитарной организации Четники. Он принимал участие в конфликтах в Боснии, Косово и Хорватии в 90-ых годах. В 2014-году он отправился в Крым, заявив, что нужно помочь русским в войне с украинцами.

Позже он поехал на Донбасс, где вместе с другими сербами принимал участие в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков.

Служба безопасности Украины 11 октября заявила, что только на территории, подконтрольной группировке «ЛНР», от начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.

С конца 2014 года прокуратура Сербии возбудила 45 дел в отношении наемников, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, в частности на Донбассе. Только 4 из них завершились реальными заключениями.