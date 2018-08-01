На Луганщине появится еще одна телевышка

В Луганской области построят еще одну мощную телевышку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Ко Дню независимости Луганщина получила в подарок новую телевышку! Кабинет министров Украины выделил 22,55 млн грн на строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе, еще 1,2 млн грн будут выделены из областного бюджета в качестве софинансирования проекта. Поэтому через год в Луганской области появится еще одна мощная телевышка», – написал он.

Так, по информации Клименко, строительство РТС в Попаснянском районе позволит восстановить вещание не менее 15 украинских телеканалов в 60 километровой зоне от установленной станции. «Еще около 200 тыс. украинцев, проживающих как на части оккупированной, так и на подконтрольной украинской власти территории Луганской и Донецкой областей, смогут смотреть национальное телевидение», – отметил заместитель главы области.

Клименко добавил, что Луганщина вошла в пятерку регионов-победителей конкурсного отбора среди проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза, в соответствии с Соглашением о финансировании Программы поддержки секторальной политики – Поддержка региональной политики Украины.