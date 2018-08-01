Полиция разоблачила двух россиян, которые незаконно приехали в Луганскую область

Правоохранители разоблачили двух граждан РФ, которые незаконно пересекли границу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сегодня, во время патрулирования Меловского района, в 200 метрах от государственной границы правоохранители обнаружили 34-летнюю гражданку РФ на автомобиле "Chevrolet Lacetti", которая незаконно пересекла границу и 70-летнего гражданина РФ, который также вне пропуска пересек государственную границу на автомобиле "ГАЗ 331105 Волга".

В отношении правонарушителей пограничники составили административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".