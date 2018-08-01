Официально: КПВВ «Станица Луганская» закроют на ремонт с 2 до 7 сентября

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала временное прекращение пропуска людей через КПВВ «Станица-Луганская» со 2 по 7 сентября 2018 года.

Закрытие пункта пропуска связано с проведением монтажа временных конструкций, подключение их к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения.

Просим граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам, ведь после реконструкции КПВВ станет более комфортным для пересечения.

Количество рабочих мест будет увеличено до 40 единиц.