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В Луганской области ВСУ 5 часов вели бой против российских террористов - 4 погибших

Сегодня, 14:43 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области ВСУ 5 часов вели бой против российских террористов - 4 погибших23 августа в Луганской области российские террористы атаковали позиции ВСУ. Вследствие боевого столкновения погибли четверо украинских военнослужащих, еще семеро получили ранения различной степени. 

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, около 06.00 под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе н.п. Крымское и предпринял попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы.

Командованием бригады были введены в бой резервы и нанесен ответный удар, в результате чего удалось обить атака противника.

Гуцуляк уточнил, что бой длился более 5 часов.

"Во время боя российско-оккупационные войска совершили более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 - калибра 82 мм. Вели активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов", - сказал он.

Украинские защитники применяли вооружение БМП и гранатометы.

Всего с полуночи по состоянию на 13.00 четверга по оборонительных позициях подразделений Объединенных сил зафиксировано уже 12 прицельных вражеских обстрелов.

Российско-оккупационные войска применяли различные образцы вооружения, в том числе и тяжелое.

Так, с 05.25, в течение более двух часов оккупанты выпустили 35 мин калибра 120 мм по защитниках Крымского.

"В это же время состоялся обстрел из артиллерии калибра 122 мм по защитниках Новотошковского. Враг совершил 11 выстрелов. Позже, около 07.00 российские оккупанты совершили еще 20 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм вблизи Новотошковского и выпустили несколько мин 120-го калибра", - сообщил представитель Минобороны.


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