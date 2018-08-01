В зоне ООС на Донбассе сегодня погибли 5 украинских военных, еще 7 ранены

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе сегодня, 23 августа 2018 года, погибли 5 украинских военных, еще 7 ранены. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как сообщил Гуцуляк, сегодня около шести часов утра под прикрытием артиллерии и минометов боевики приблизились к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе н.п. Крымское и осуществили попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы. Вследствие боевого столкновения, которое продолжалось пять часов, погибли четверо украинских военных, еще семеро получили ранения.

Кроме того, боевики сегодня обстреливали украинские позиции в Пивничном, Старогнатовке, Водяном, Лебединском, Широкино, Песках и Красногоровке.

"В результате этих обстрелов погиб еще один наш украинский военнослужащий", - отметил Гуцуляк.

Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по украинским позициям, силы ООС несколько раз открывали огонь в ответ.

"В результате боевых действий один наш защитник за минувшие сутки получил ранения", - сообщил Гуцуляк, добавив, что сейчас раненому оказывается необходимая медпомощь.