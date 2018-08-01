В Донбассе украинские военные нашли российские мины

Во время выполнения одного из заданий в районе поселка Гранитное Донецкой область, украинские разведчики обнаружили минно-взрывное устройство НВУ-П «Охота». Об этом заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что НВУ-П «Охота» состоит из пяти мин и приводится в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Устройство можно использовать не только дистанционно, но и в автономном режиме. В штабе подчеркнули, что такие мины запрещены международными конвенциями.

Также сообщается, что были найдены тропа, «по которой диверсанты противника неоднократно приближались к позициям Объединенных сил и устанавливали противопехотные мины».

Найденные мины были обезврежены и направлены для проведения углубленной экспертизы.

В сообщении также подчеркивается, что НВУ-П «Охота» не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины, но «активно используются Российской Федерацией, в том числе в Чеченской войне».

В штабе добавили, что «указанный факт в очередной раз доказывает причастность Кремля к поставкам запрещенных видов оружия» на Донбасс.