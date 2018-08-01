На границе с Россией задержали мужчину, которого обвиняют в проведении «референдума» на Донбассе

Пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил задержали на границе с Россией мужчину, которого обвиняют в причастности к проведению «референдума» в Луганской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В сообщении отмечено, что гражданин Украины 1990 года рождения был задержан вечером 22 августа при попытке покинуть территорию Украины через пункт пропуска «Меловое».

«Предварительно установлено, что он подозревается в причастности к деятельности НЗФ на неподконтрольной территории Украины», - сообщили в ГПСУ.

В ведомстве добавили, что передали задержанного представителям Нацполиции в Луганской области.