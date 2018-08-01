Кучма назвал варианты окончания войны на Донбассе

Урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе зависит от того, какие цели перед собой ставит украинская власть. Об этом рассказал второй президент Украины Леонид Кучма, передает «Радио Свобода».

«Это зависит от того, чего мы хотим. Остановить войну можно одним движением, просто объявив о капитуляции. Надеюсь, желающих получить мир такой цене у нас нет. По крайней мере даже если есть, то они не осмелятся вслух предлагать такое», – говорит он.

«Попытаться остановить войну можно, перейдя в решительное военное наступление. Желающих сделать это на словах у нас много. Надеюсь, они понимают, что на самом деле мы воюем не из ОРДЛО*, а с Россией. Поэтому результат таких кавалерийских атак будет предсказуемым и для нас неутешительным», – продолжил Кучма.

По его мнению, у Украины остается один оптимальный вариант – договариваться. «Искать мир в компромиссах. Этим целям служит "Нормандский формат" больше 4-х лет. Стоит сравнить интенсивность боевых действий тогда и теперь. А вообще вопрос не совсем корректный. Остановить войну может только тот, кто ее начал. То есть спрашивать надо не нас, а Москву», – заявил второй президент Украины.