Украина готова помиловать двух россиян в обмен на удерживаемых на Донбассе украинских военных

Украина готова помиловать двух россиян для обмена на задержанных на Донбассе украинских военных.

Об этом сообщает первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Геращенко отмечает, что украинская сторона готова помиловать двух граждан РФ, у которых есть проблемы со здоровьем и передать их российскому консулу, в присутствии представителей ОБСЕ и Красного Креста в обмен на удерживаемых на Донбассе украинских военных.

"Украинская сторона ищет все возможные пути для разблокирования процесса освобождения заложников из РФ и с оккупированных территорий. Сделала очередное конкретное предложение россиянам", - пишет Геращенко.

Также украинская сторона выразила глубокую обеспокоенность тем фактом, что в течение долгого времени от России не поступило ни одного ( ни устного, ни письменного ответа) на предложение Киева обменять россиян.