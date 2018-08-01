На параде в столице представят контрбатарейный радар украинского производства

Предприятиями "Укроборонпрома" разработан ряд новейших систем для повышения эффективности действия украинской артиллерии. Последние разработки, которые позволяют в разы повысить точность и эффективность огня, будут представлены во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Впервые будет продемонстрирован комплекс радиолокационной разведки - украинский контрбатарейный радар 1Л220УК от запорожского НПК "Искра".

Этот радар позволяет получать точные координаты для нанесения удара и корректировать огонь своей артиллерии.

Главной особенностью 1Л220УК является его мощная радиолокационная станция с цифровой антенной решеткой, которая позволяет за десятки километров "видеть" не только снаряды и ракеты, но и минометные мины. Это позволяет, благодаря цифровому комплексу обработки информации, рассчитать траектории полета снарядов и определить местонахождение вражеской артиллерии.

Также впервые будет продемонстрирован автоматизированный звукометрический комплекс артиллерийской разведки "Положение-2". Производство этого комплекса сейчас осуществляется на ГП "Львовский государственный завод" ЛОРТА ".

Автоматизированный комплекс оснащен высокочувствительными акустическими сенсорами, которые позволяют определить позицию вражеской артиллерии и места разрывов снарядов на расстоянии в несколько десятков километров. Учитывая, что "Положение-2" работает в пассивном режиме, противник не может зафиксировать его работу. Кроме того, "Положение-2" предоставляет данные для корректировки стрельбы собственной артиллерии.

В это же время, для обработки всей информации на поле боя, которая поступает от станций типа 1Л220УК и "Положение-2", данных разведки с беспилотных летательных аппаратов и других источников, львовская "Лорта" разработала систему "Оболонь-А".

"Оболонь-А" - комплекс автоматизированного управления артиллерийскими батареей и дивизионом. Этот комплекс играет роль "руководящего центра" для артиллеристов. Он способен принимать и обрабатывать данные о десятках целей и автоматически планировать огонь, распределяя цели для уничтожения. Благодаря скорости обработки огромного массива данных, поступающих в цифровые системы "Оболонь-А", использование специальных алгоритмов и защищенной связи - удается значительно повысить эффективность огня.

Таким образом, предприятиями ГК "Укроборонпром" была разработана целая линейку изделий, которые позволяют украинским артиллеристам получить полную картину поля боя, за считанные секунды определять позиции противника и наносить точные скоординированные удары