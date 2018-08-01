В Украине обеспечат жильем детей-сирот из числа переселенцев

Сегодня, 22 августа, Кабинет министров Украины принял решение для обеспечения жильем внутренне перемещенных детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Во исполнение п. 2 Заключительных положений Закона № 2279-VIИИ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты жилищных прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа", правительством на заседании 22 августа 2018 года принято постановление "О внесении изменений в п. 64 Порядка осуществления органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка"», – говорится в сообщении.

Так, этим постановлением КМУ Порядок осуществления органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка, утвержденный постановлением КМУ от 24 сентября 2008 года №866, приведен в соответствие с вышеуказанным Законом, которым предусмотрена норма о взятии на квартирный учет и обеспечение жильем по месту постановки на учет внутренне перемещенных лиц детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которым исполнилось 16 лет, а также лиц из их числа.

«Выполнение принятого нормативно-правового акта будет способствовать усилению социальной защиты детей и лиц указанных категорий, которые вынуждены были оставить или покинуть свое место жительства вследствие или во избежание негативного влияния вооруженного конфликта или временной оккупации, в части обеспечения их жильем», – резюмировали в Минсоцполитики.