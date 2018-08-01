Российские оккупанты готовят диверсии в тылу ООС

Российское оккупационное командование готовит резервы для активизации разведывательно-диверсионной деятельности в тылу подразделений Объединенных сил.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины на брифинге в среду, сообщает Укринформ.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование готовит резервы для активизации разведывательно-диверсионной деятельности в тылу подразделений Объединенных сил. В частности, во время сборов т. н. резервистов на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российскими военными психологами осуществляется отбор лиц, которые по моральным характеристикам склонны к совершению террористических акций и диверсий против мирного населения как на украинской территории, так и других стран, в т.ч. в России, с целью провоцирования антиукраинских настроений и дискредитации Украины", - подчеркнул Мотузяник.

Он отметил, что вместе с тем, в разведывательных подразделениях и подразделениях специального назначения противника среди рядовых и сержантов, призванных из числа местных жителей, растет недовольство пренебрежительным отношением к ним со стороны кадровых российских военнослужащих, которые получают значительно более высокое денежное обеспечение.