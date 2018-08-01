Грибаускайте: В Украине испытывают сценарии гибридной войны

Вражеские силы в Украине испытывают сценарии гибридной войны. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе международной конференции в Вильнюсе, где обсуждаются вопросы мировой безопасности, передает "Польское радио".

Отмечается, что это вторая подобная встреча, организованная под патронатом экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса. В конференции принимают участие политические и общественные лидеры со всего мира, также из Польши и Украины. Во время конференции был также затронут вопрос безопасности в Украине.

"В Украине вражеские силы испытывают сценарии гибридной войны, впоследствии они превращаются в агрессивные выпады, направленные против демократических процессов в странах Запада", - подчеркнула президент Литвы.

По словам Грибаускайте, "необходимо помочь Украине, потому что она не только борется за свой выбор идти путем евроатлантической интеграции, но в то же время защищает демократические ценности Запада".

Известно, что в ходе конференции запланировано принятие документа о роли международного сообщества в сдерживании агрессии Путина и определении перспектив России без Путина. Во встречах примут участие политики из Соединенных Штатов, Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Чехии, Латвии, Украины, Грузии, Молдовы, а также диссиденты из России.