В ОРЛО женщина подорвалась на мине

Неподалеку неподконтрольного украинскому правительству н.п. Пионерское (Станично-Луганский район) в результате взрыва погибла женщина.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 21 августа.

«Команда Миссии уточняла сообщения о женщине, погибшей вследствие взрыва неподалеку от н. п. Пионерское (неподконтрольный правительству, 19 км к востоку от Луганска). 20 августа мать (70 лет) этой женщины (39 лет) сообщила наблюдателям, что ее дочь ушла из их дома 28 июля, около 12:00, и позже в тот же день погибла в результате взрыва, который, по сообщениям, произошел в результате срабатывания мины примерно в 300–400 метрах от населенного пункта, недалеко от берега р. Северский Донец. По словам матери, ее брат и члены вооруженных формирований изъяли части тела женщины, и она уже похоронила остатки ее тела», – сказано в отчете.

Также сообщается, что местный житель 50 лет сказал наблюдателям, что знал погибшую женщину много лет и что около 13:15 он слышал взрыв, «от которого содрогнулись окна его магазина».

«Двое других местных жителей (мужчина и женщина) по отдельности рассказали команде Миссии, что были знакомы с погибшей и слышали взрыв 28 июля, около полудня. По соображениям безопасности наблюдатели не смогли посетить место, где произошел взрыв», – также сообщили в ОБСЕ.