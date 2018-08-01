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В Минсоцполитики пояснили нюансы назначения субсидий

Сегодня, 17:06 citynews.net.ua | Напечатать

С мая 2018 года в Украине действуют новые правила начисления субсидий, и, в большинстве случаев, при получении субсидии учитываются все лица, зарегистрированные в домохозяйстве. Однако из этого правила есть ряд исключений. Об этом сообщил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко в интервью «Сегодня».

По закону, если человек живет не по месту регистрации, он должен зарегистрировать место своего проживания, «и в таких ситуациях вопрос о назначении субсидии решается автоматически», но из этого правила могут быть исключения, объяснил чиновник.

«С учетом того, что ситуации бывают разные, есть исключительные случаи, когда на основании документального подтверждения проживания в другом месте комиссия может исключать отдельных лиц из состава домохозяйства. Т.е. если дети зарегистрированы вместе с пенсионерами, но работают в другом городе, находятся в длительной командировке, проживают отдельно – при наличии подтверждений такие лица могут быть исключены из состава домохозяйства», – рассказал Музыченко.

Вместе с тем, если человек не хочет выписываться из квартиры родителей-получателей субсидии, то ему придется делать выбор, отметил чиновник.

«Я могу еще понять, если он проживает не в собственном жилье и не имеет права там зарегистрироваться. А если имеет собственное жилье, но просто не хочет там регистрироваться, то скажу прямо: в таком случае оснований для позитивного решения у комиссии будет мало. Такому человеку придется выбирать: или пусть он содержит своих родителей и оплачивает коммунальные услуги, чтобы потом получить второе жилье, или пусть регистрируется по месту проживания, как положено по закону», – добавил Музыченко.


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