В ВСУ будут готовить специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств по стандартам НАТО

В ВСУ будут готовить специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств по стандартам НАТОСегодня, 15:59
Команда учебно-тренировочной миссии операции «UNIFIER» Вооруженных сил Канады передала украинским саперам в Каменец-Подольском Программу подготовки специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Об этом сегодня, 21 августа, во время брифинга заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.
Отныне, по словам спикера Минобороны, подготовка специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств в соответствии со стандартами стран-членов НАТО полностью будет осуществляться украинскими военными саперами. В то же время, канадские инструкторы продолжат свое пребывание в Центре разминирования, но уже в роли консультантов и наблюдателей.
В Минобороны также отметили, что в рамках учебно-тренировочной миссии операции «UNIFIER», что является миссией Вооруженных сил Канады для поддержки сил безопасности в Украине, контингент 2-й Объединенной оперативно-тактической группы с сентября 2015 года осуществляет подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины. Военные получают навыки оператора и помощника оператора по обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Всего за это время подготовлено 345 военнослужащих.