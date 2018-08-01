В ВСУ будут готовить специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств по стандартам НАТО

Команда учебно-тренировочной миссии операции «UNIFIER» Вооруженных сил Канады передала украинским саперам в Каменец-Подольском Программу подготовки специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Об этом сегодня, 21 августа, во время брифинга заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

Отныне, по словам спикера Минобороны, подготовка специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств в соответствии со стандартами стран-членов НАТО полностью будет осуществляться украинскими военными саперами. В то же время, канадские инструкторы продолжат свое пребывание в Центре разминирования, но уже в роли консультантов и наблюдателей.