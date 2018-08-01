В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 20 августа 2018 года, ранения получили двое украинских военных.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, за минувшие сутки боевики 23 раза обстреливали украинские позиции.

"Вследствие боевых действий двое военных получили ранения различных степеней", - сообщил он, отметив, что раненым оказывается необходимая медпомощь.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на 12 часов 21 августа на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов со стороны боевиков, потерь в рядах ООС нет.