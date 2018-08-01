Зернотрейдеров обвиняют в плохих дорогах на Луганщине

На Луганщине проводят работы по ямочному аварийному ремонту на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. Однако все усилия дорожников сводятся на нет «стараниями» крупногабаритных зерно-трейлеров, которые прямо нарушают украинское законодательство.

Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Ситуация крайне обострилась во время нынешних жатвы. Такое положение дел можно увидеть во всех сельскохозяйственных районах Луганщины. Так, например, в апреле этого года сотрудники филиала «Старобельский дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ)» работали на автодороге Н-26 км 198 + 900, 199 + 00. Проводился ямочный аварийный ремонт горячим асфальтобетоном с применением фрезы. Работы проводились на автодороге, в городе Старобельск, у элеватора. «Мы ремонтировали дорогу Н-26 вблизи местного элеватора. Но сегодня крупнотоннажные трейлеры, которые весят по 40 тонн и более, почти уничтожили результаты нашей работы. И такое происходит везде на Старобельщине. Вес такого трейлера достигает не менее 50 тонн, а часто и 60, и все 80 тонн. Для сравнения, железнодорожный вагон вмещает 60 тонн», – отметил главный инженер филиала «Старобельский дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ)» Виталий Лопатин.

В Службе автодорог ометили, что нарушаются нормы действующего законодательства. Так, постановлением Кабинета министров Украины от 27.06.2007 года №879 «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования», введены ограничения на определенных участках дорог движения большегрузного транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, при температуре более + 28 С.

Государственное агентство автомобильных дорог («Укравтодор») ввело ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств в дневное время суток при высоких температурах воздуха. Ограничения действуют с 1 июня 2018 года с 10.00 часов до 22.00 часов.