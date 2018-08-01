В ОРДЛО подрались боевики группировок ЛНР и ДНР. Об этом пишет знакомый с оперативной обстановкой на оккупированном Донбассе луганский сепаратист Николай Вулич в социальных сетях, сообщает Остров.

"Вчера произошла драка между военнослужащими инженерно-сапёрной роты, 6 омсп и 7 омсбр НМ ЛНР с одной стороны и морпехами 9 ошмсп мп НМ ДНР", - написал он.

По словам сепаратиста, конфликт произошел из-за того, что донецкие и "луганские боевики самовольно покинули свои подразделения и, изрядно употребив алкоголя, начали выяснять кто круче.

"И те, и те "свалили в самоход" и "нажравшись до чёртиков" решили устроить выяснения отношений на почве, кто круче – мохра (пехота на армейском сленге – "ОстроВ") или морпехи", - пишет Вулич.

"Результат ошеломляющий - 10 пострадавших. У двух – открытые черепно-мозговые травмы", - подводит он итог драки, отмечая, что "луганские" победили ввиду численного преимущества.