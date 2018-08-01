На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 19 августа 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

В целом за 19 августа боевики 20 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. В результате боевых действий потерь в рядах сил ООС нет.

Кроме того, Гуцуляк сообщил, что по состоянию на утро 20 августа, боевики трижды открывали огонь по подразделениям ООС на Донецком направлении. В частности, под обстрелы попали украинские позиции возле Широкино и Лебединского. Никто из украинских военных не пострадал.