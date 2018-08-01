«МВД ЛНР» крышует транзит наркотрафика в Европу

В «ЛНР» уже полгода идет борьба между силовиками за управление наркотрафиком в «республике», сообщает телеграмм-канал Незыгарь.

Во времена своего правления Плотницкий и глава «официальной» диаспоры азербайджанцев, Саиди Мурват Теймур Оглы, наладили контрабанду наркотиков в «ЛНР», используя ее как транзитную базу.

Через Азербайджан, Дагестан и Ростовскую область выстроен "героиновый трафик" из «лнр» в Европу.

Согласно показаний Плотницкого, организацией наркотрафика занимались руководители боевых отрядов под руководством «МГБ ЛНР».

В данное время «МВД ЛНР» Корнета пытается подмять под себя этот бизнес. Сейчас наркотрафик Корнету обеспечивают местные байкеры.