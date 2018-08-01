В Украине переходят к серийному производству снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По словам Порошенко, испытания 152-мм снарядов украинского производства успешно завершены, поэтому Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" переходит к серийному производству. Он также пообещал, что в ближайшее время новые снаряды начнут поступать в армию.

"Следующий наш шаг - в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 мм, до натовского калибра в 155 мм", - добавил Порошенко