Украина переходит к серийному производству снарядов для артсистемы "Гиацинт"Вчера, 12:56
В Украине переходят к серийному производству снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.
По словам Порошенко, испытания 152-мм снарядов украинского производства успешно завершены, поэтому Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" переходит к серийному производству. Он также пообещал, что в ближайшее время новые снаряды начнут поступать в армию.
"Следующий наш шаг - в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 мм, до натовского калибра в 155 мм", - добавил Порошенко