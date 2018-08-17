В Рубежном мужчина открыл стрельбу из травмата

Сообщение гражданки о том, что 19 августа в районе магазина возле дома по улице Менделеева возникла драка между мужчинами и из них кто-то стреляет из пистолета, поступило в полицию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Выездом следственно-оперативной группы местного отдела полиции на месте происшествия установлено, что между гражданами произошла драка, в ходе которой мужчина из зарегистрированного устройства для отстрела резиновых пуль сделал два выстрела, первый в воздух, а второй в бедро гражданину.

Мужчина госпитализирован в больницу Рубежного. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка обстоятельств происшествия и решается вопрос о внесении данного факта к ЕРДР.