Боевики и российские оккупанты 43 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил, убив двух и ранив двух украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В нем отмечается, что "российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82"

"В результате боевых действий двое украинских защитников погибли, двое получили ранения", - сообщает пресс-центр.