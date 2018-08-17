ООН призывает мир увеличить помощь жителям Донбасса

Организация Объединенных Наций призывает немедленно принять меры для защиты гражданского населения на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении ООН в Украине по случаю 10-го Всемирного дня гуманитарной помощи.

Координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани обращается с неотложной просьбой об увеличении поддержки со стороны международного сообщества для расширения необходимой гуманитарной помощи гражданским.

"Я прошу международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права", - сказала она.

Лубрани напомнила, что на пятый год кризиса на востоке Украины более 3000 гражданских лиц погибли, и более 9000 получили ранения.

"У меня вызывает беспокойство, что финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее чем на треть от необходимой суммы", - отметила она.

"Призываю государства-члены продемонстрировать свою солидарность с людьми в Украине и поддержать наши неустанные усилия", - добавила координатор системы ООН в Украине.