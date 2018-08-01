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В ЛНР пытаются выяснить, почему взорвался склад с боеприпасами боевиков

Сегодня, 17:14 citynews.net.ua | Напечатать

Во "2-м АК ЛНР" проходит расследование в связи со взрывами на складе боеприпасов боевиков в районе населенного пункта Желобок, произошедшими 14 августа. Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Так, ранее стало известно, что во время взрывов шестеро боевиков погибли, не менее десяти - были ранены. Также уничтожены 4 БМП и грузовик.

"В штабе "2-го АК" заявляют о работе украинских минометчиков, в среде боевиков говорят о несоблюдении мер безопасности на фоне распития самими оккупантами на складе спиртных напитков. Однако российские "советники" при штабе "2-го АК", принимающие участие в расследовании происшествия, заявили об "умышленном характере" взрыва и рассматривают вопрос причастности к организации данного ЧП местного комбрига (позывной "Джафар")", - сказано в сообщении.

При этом, как отмечено в сообщении источника, российские офицеры заявляют, что ранее у данного комбрига при проверках были обнаружены серьезные недостачи по топливу и боеприпасам, в связи с чем, по их мнению, он и мог организовать взрывы для сокрытия полного масштаба разворованных материально-технических средств.


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