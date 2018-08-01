В МинВОТ запустили сервис, где украинцы могут поздравить друг друга с Днем независимости

«Накануне Дня независимости Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировало всеукраинскую информационную кампанию «Должность: простой украинец».

Об этом говорится на сайте ведомства.

Главная цель кампании – дать возможность всем гражданам поздравить друг друга с Днем независимости Украины с помощью специально созданного сайта-конструктора, а также усилить конструктивный диалог между украинцами.

Кампания объединяет простых украинцев из разных уголков Украины любого возраста, представителей разных профессий, социальных групп, языковой, этнической и религиозной принадлежности. По замыслу организаторов, акция должна стать поводом поделиться искренними поздравлениями и верой в успешное будущее Украины. Результаты опросов показывают, что украинцы имеют единство по многим ключевым вопросам, имеют общие потребности и вызовы.

В рамках кампании часть поздравлений будет также размещена на билбордах, поездах «Интерсити», междугородных электричках во всех областях Украины, а также в киевском и харьковском метрополитенах.

Для создания собственного поздравления с Днем независимости необходимо осуществить 3 шага:

зайти на сайт: https://ua27.mtot.gov.ua;

загрузить собственное фото или авторизоваться через свой аккаунт в популярной соцсети;

написать поздравление и распространить созданную открытку в любимых соцсетях.