38-летняя жительница Лисичанска решила сдать в аренду для попрошайничества собственного 14-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Оперативники выяснили, что ранее женщина не заботилась о дочери соответствующим образом. За это ее уже неоднократно привлекали к ответственности. На этот раз мать пошла дальше и решила заработать на дочери, сдав девочку в аренду для попрошайничества.

В ходе следственных действий полицейские установили, что передать для трудовой эксплуатации ребенка женщина собиралась за две тысячи гривен.

Указанные средства, а также другие вещественные доказательства следователи изъяли при задержании фигурантки дела. Кроме того, женщина призналась в содеянном, предоставив признательные показания.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит до 12 лет лишения свободы.