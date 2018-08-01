На Донбассе сбили российский беспилотник

Средства противовоздушной обороны Объединенных сил сбили на Донбассе российский беспилотный летательный аппарат, который проводил разведку украинских позиций. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Отмечается, что в четверг, 16 августа, беспилотник проводил разведку позиций украинских на направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово. Обнаружив цель, средства ПВО были приведены в полную боевую готовность.

"После подтверждения работы беспилотника радиолокационными станциями, цель было уничтожено огневым подразделением ПВО. В ходе обследования установлено, что БПЛА оборудован камерой с 12 об'єктивами для проведения панорамной аэрофото - и видео съемки с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени", - отметили в пресс-центре.

Также установлено, что отдельные составляющие беспилотника, в частности оптико-электронная система, произведенная российской компанией, которая находится под санкциями США. Компания к тому же работает совместно с заводом-производителем беспилотников "Орлан".