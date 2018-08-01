Луганская Заря пробилась в плей-офф раунда Лиги Европы

Луганская "Заря" сумела пробиться в плей-офф раунда Лиги Европы, пройдя по сумме двух матчей португальскую "Брагу".

Ответный матч 3 квалификационного раунда в Браге завершился со счетом 2:2. Луганчане дважды отыгрывались по ходу встречи.

Первый поединок также завершился голевой ничьей 1:1. Команда Вернидуба проходит в плей-офф Лиги Европы по правилу выездного гола, ​​​​​​встретится с немецким "РБ Лейпцигом", который в свою очередь одолел "Университатя Крайова" (Румыния).