В отборе на «Оскар» поучаствуют три фильма о Донбассе

Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия в отборе на выдвижение фильма на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В этом году в национальном отборе участие будут 6 фильмов: «Брама» Владимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Донбасс» Сергея Лозницы, «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, «Когда падают деревья» Марыся Никитюк и «Миф» Леонида Кантера и Ивана Ясния.

Отмечается, что 29 августа в кинотеатре «Октябрь» состоится пресс-показ фильма-претендента от Украины и пресс-конференция по этому случаю.