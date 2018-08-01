С начала ООС на Донбассе задержали 449 причастных к «ДНР/ЛНР»

С начала операции Объединенных сил на Донбассе в мае 2018 года военные задержали 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом на пресс-конференции в Северодонецке заявил командующий ОС Сергей Наев.

В частности, Наев отметил, что структурные подразделения Объединенных сил провели значительную работу по установлению причастных к боевым действиям на стороне российских оккупационных войск. С начала ООС были задержаны 449 таких подозреваемых.

"Часть из них уже задержали на территории Украины и привлекли к ответственности, часть - обезврежена. Это - факт, и он должен быть предостережением для оккупантов и их пособников. Каждый из них должен знать - ни один преступник не избежит наказания", - добавил Наев.