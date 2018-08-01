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Литва выделит €1 млн евро помощи Донбассу

Сегодня, 16:09 citynews.net.ua | Напечатать

В следующем году правительство Литвы планирует выделить из бюджета около миллиона евро в поддержку Украины.  

Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис во время встречи с главой Донецкой ОВГА Александром Куцем, сообщает пресс-служба чиновника.

По его словам, средства Литва хочет направить на поддержку населенных пунктов, пострадавших от российской вооруженной агрессии.

«Обсудили перечень объектов, которые нуждаются в финансировании: школы, водопроводы, контрольно-пропускные пункты. Окончательное решение, куда направить финансовую поддержку, примет литовское правительство», - сообщил Куц.


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