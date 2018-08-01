Правительство может расширить полномочия экологической инспекции в Донецкой и Луганской областях

Правительство Украины рассматривает возможность расширения полномочий экологической инспекции на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сегодня во время координационного совета по вопросам реализации Национальной стратегии управления отходами сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, передает РБК-Украина.

По его словам, есть проблемы с экологией в Луганской и Донецкой области.

"В этом протоколе Минэкономики дает поручение для того, чтобы они проработали этот вопрос по возможности проведения таких проверок и посмотрели по нормативных актах, где нам нужно это принять", - сказал Зубко.

В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак отметил, что возможность расширения полномочий экоинспекции на территории Донецкой и Луганской областей на данный момент находится на стадии обсуждения.

"Относительно моратория (на проведение экоинспекцией проверок в Донецкой и Луганской областях, - ред.) - мы сегодня находимся в правительственной дискуссии. Я даже готов проект постановления на рассмотрение Кабинета министров о расширении полномочий экоинспекции как раз в проверках во время действия моратория, и я думаю, что мы найдем правильное решение", - отметил Семерак