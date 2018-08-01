На Житомирщине в ДТП погиб военный, который ехал на собственную свадьбу

15 августа в 16:30 на трассе Житомир-Бердичев в автомобильной аварии погиб прапорщик Александр Лищук – главный сержант 2 МБ 72 омбр. Об этом сообщает оперативное командование «Север».

«Получив отпуск, Александр ехал на свадьбу, которая должна была состояться в четверг, 16 августа. И в результате крупного ДТП день свадьбы внезапно превратился в день похорон. Ему было всего 33 года», - говорится в сообщении.

«Светлый, позитивный человек, хороший военный, верный друг» - так характеризует его в бригаде и в батальоне. В ВСУ с 2005 года, на фронте с 14-го. Вместе со своим 2 батальоном защищал Мариуполь, Гуково и Червонопартизанск, Волноваху и Гранитное, затем был на терриконах вокруг оккупированного Докучаевска, в 2016-2017 году – в Верхнеторецком. Главный сержант батальона, очень добросовестный, сейчас тоже находился в зоне выполнения боевой задачи на Луганщине.

Прошел всю войну невредимым, и трагическое событие оборвало его жизнь в мирной территории. Одинокими остались родные, невеста, которой так и не суждено стать женой, и ребенок, который вскоре родится, но уже никого не увидит папу.

Командование выразило искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.