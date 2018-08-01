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Какие шахты Луганщины подвержены затоплению

Сегодня, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области на подконтрольной территории страдают от затопления около четырех шахт. Об этом рассказали в министерстве энергетики и угольной промышленности, сообщает Громадське радіо.

Так, с сентября 2015 затапливается шахта «Первомайская», поскольку из-за боевых там вышла из строя система энергообеспечения.

«Абсолютная отметка предполагаемого перетока воды в сторону шахты «Родина», что находится в стадии ликвидации», - отметили в Министерстве.

В министерстве объясняют, что на отметке в 157 метров есть подземная связь между шахтами «Первомайская» и «Родина». И уже из шахты «Родина» вода будет перетекать на действующую шахту «Золотое» из выработки на отметке - 163 метра между шахтами «Родина» и «Золотое».

Шахта «Голубовская» затапливается с 24 октября 2016 года. На ней существует угроза внезапного прорыва воды со стороны затопляемой шахты «Первомайская».

«К моменту прекращения откачки воды шахта «Голубовская» выполняла функции группового водоотлива для шахт Кировско-Голубовской группы. Сейчас уровень поднятия воды на 25,0 метров превысил уровень горизонта перетока воды в сторону шахты «Первомайской», а за ней - шахт «Родина» и «Золотое», - отмечают в министерстве.

В апреле 2018 шахта «Золотое» государственного предприятия «Первомайскуголь» постоянно откачивала приток воды объемом 600-640 м3 / час.

«С 05 апреля текущего года приток воды постепенно начал увеличиваться. В последнюю неделю апреля приток значительно увеличился и составлял 900 - 940 м3 / ч и откачка воды происходила на грани технических возможностей действующего водоотлива шахты. Учитывая увеличение водопритока, контрольные измерения притока осуществляются на шахте ежесуточно», - отметили в министерстве.

2 мая водоприток внезапно достиг 2000 м3 / ч и из-за ограниченности мощностей водоотливного комплекса шахты «Золотое» началось ее неконтролируемое затопление. На данный момент уже затоплены горизонт 865 метров.

«Электроснабжение горизонта 775 метров прекращено. Учитывая фактическое состояние затопления, задействовать для откачки воды горизонт 775 м невозможно», - говорится в ответе.

В министерстве энергетики и угольной промышленности отмечают: на шахте «Золотое» работы по добыче угля и прохождения горных выработок остановлены. Комиссия устанавливает причины аварии первой категории. Введен в действие план ликвидации аварии. Темпы поднятия уровня воды мониторятся.


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