Школьники из Луганской области посетили Польшу

Школьники из Луганской области в августе посетили Польшу. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Путешествие организовано в рамках «Летней академии молодежи» Программой трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина 2014-2020 гг.».

Начался отдых посещением Львова, где делегацию ожидала обзорная экскурсия по старому городу. К детской группе из Луганской обл. присоединились сверстники из Львовской и Волынской областей – вместе они отправились в Подкарпатское воеводство Республики Польша.