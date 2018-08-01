Школьники из Луганской области посетили Польшу

Школьники из Луганской области посетили ПольшуСегодня, 17:51
Школьники из Луганской области в августе посетили Польшу. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Путешествие организовано в рамках «Летней академии молодежи» Программой трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина 2014-2020 гг.».
Начался отдых посещением Львова, где делегацию ожидала обзорная экскурсия по старому городу. К детской группе из Луганской обл. присоединились сверстники из Львовской и Волынской областей – вместе они отправились в Подкарпатское воеводство Республики Польша.
Дети побывали в селе Полянчик, на крупнейшем водохранилище Польши – озере Солина, в селе Мичковцы, а также в Бещадском национальном парке и городе Устшики-Дольне.